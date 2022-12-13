Участники протеста выступают против ухудшения материального положения рядовых граждан.

В центре Праги проходит антиправительственный митинг. Об этом сообщает издание Idnes.

Митингующие собрались на Вацлавской площади, чтобы выступить с девизом "Чехия против бедности". В акции принимают учатсие около 30-35 тысяч человек.

Участники протеста выступают против ухудшения материального положения рядовых граждан. Они также призывают правительство Чехии обратить внимание на подорожание энергоносителей, продуктов, автомобильного топлива и услуг.

Ранее мы сообщали, что в Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции.

Видео: Telegram / РИА Новости