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В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции

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Они также натянули поперек проезжей части большой баннер.

В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед зданием Конституционного совета Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В столице Франции проходят демонстрации против пенсионной реформы. Протестующие возвели баррикады из 40 мусорных контейнеров на подъезде к КС. Они также натянули поперек проезжей части большой баннер. Некоторые из демонстрантов с дымовыми шашками взобрались на баки, выкрикивая лозунги.

Ранее мы сообщали, что в Берлине прошел пасхальный марш против поставок оружия Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: митинг, мусорные баки, париж, пенсионная реформа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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