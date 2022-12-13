В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции

Они также натянули поперек проезжей части большой баннер.

В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед зданием Конституционного совета Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В столице Франции проходят демонстрации против пенсионной реформы. Протестующие возвели баррикады из 40 мусорных контейнеров на подъезде к КС. Они также натянули поперек проезжей части большой баннер. Некоторые из демонстрантов с дымовыми шашками взобрались на баки, выкрикивая лозунги.

Ранее мы сообщали, что в Берлине прошел пасхальный марш против поставок оружия Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости