Протестующие призывали к скорейшим мирным переговорам.

В Берлине прошел пасхальный марш против поставок оружия Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 8 апреля, в центре столицы Германии собрались около трех тысяч человек. Они выступали против поставок вооружения Киеву и призывали к скорейшим мирным переговорам. Некоторые из протестующих отметили, что необходимо соблюдать интересы безопасности Москвы.

Отмечается, что "пасхальные марши" проходят в Германии каждый год. Эти мероприятия объединяют сторонников разных мирных инициатив.

Ранее мы сообщали, что израильтяне вышли на протесты против судебной реформы.

Видео: Telegram / РИА Новости