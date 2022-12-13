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В Берлине прошел пасхальный марш против поставок оружия Украине

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Протестующие призывали к скорейшим мирным переговорам.

В Берлине прошел пасхальный марш против поставок оружия Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 8 апреля, в центре столицы Германии собрались около трех тысяч человек. Они выступали против поставок вооружения Киеву и призывали к скорейшим мирным переговорам. Некоторые из протестующих отметили, что необходимо соблюдать интересы безопасности Москвы.

Отмечается, что "пасхальные марши" проходят в Германии каждый год. Эти мероприятия объединяют сторонников разных мирных инициатив.

Ранее мы сообщали, что израильтяне вышли на протесты против судебной реформы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: берлин, марш, поставки оружия, протесты, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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