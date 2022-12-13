  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:11
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Израильтяне вышли на протесты против судебной реформы

0 0

Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться полной отмены закона.

Жители Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. В них приняли участие десятки тысяч людей. Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться того, чтобы судебная реформа была полностью отклонена.

Отметим, что ранее, 27 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении отложить принятие закона о реформе, которая должна была расширить контроль Кнессета над судебной ветвью власти, до следующего месяца.

Ранее Госдеп отверг обвинения в адрес США в финансировании протестов в Израиле.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: закон, израиль, протесты, судебная реформа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии