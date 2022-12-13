Израильтяне вышли на протесты против судебной реформы

Жители Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. В них приняли участие десятки тысяч людей. Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться того, чтобы судебная реформа была полностью отклонена.
Отметим, что ранее, 27 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении отложить принятие закона о реформе, которая должна была расширить контроль Кнессета над судебной ветвью власти, до следующего месяца.
Ранее Госдеп отверг обвинения в адрес США в финансировании протестов в Израиле.
Видео: Telegram / SHOT
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