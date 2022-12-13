Израильтяне вышли на протесты против судебной реформы

Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться полной отмены закона.

Жители Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. В них приняли участие десятки тысяч людей. Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться того, чтобы судебная реформа была полностью отклонена.

Отметим, что ранее, 27 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении отложить принятие закона о реформе, которая должна была расширить контроль Кнессета над судебной ветвью власти, до следующего месяца.

Ранее Госдеп отверг обвинения в адрес США в финансировании протестов в Израиле.

Видео: Telegram / SHOT