Ведант Патель рассказал о "скромном гранте" для местной НКО, которая сейчас может заниматься протестами в Израиле.

Обвинения в адрес американской администрации финансировании протестов в Израиле являются ложными. Такое мнение выразил в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, что информацию о том, что власти США профинансировали массовые акции в еврейском государстве поддерживает сын местного премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Этот мужчина сделал репост этих сведений в социальных сетях.

Эти обвинения являются полностью и бесспорно ложными. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Пател также прокомментировал информацию о том, что организацией протестов якобы могла заниматься одна из некоммерческих организаций, которую финансирует Госдеп США Эксперт указал на то, что финансирование этой израильской структуры дипломатами Вашингтона было осуществлено еще до избрания Нетаньяху в должность премьер-министра. Речь якобы идет о "скромном гранте".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

