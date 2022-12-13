Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина

В Госдепе напомнили, что глава России не собирается посещать Вашингтон.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прокомментировал выдачу сотрудниками Международного уголовного суда в Гааге ордера на арест Владимира Путина. В ходе слушаний в профильном комитете сената КОнгресса по ассигнованиям дипломат заметил, что не может сейчас говорить о возможности реализовать это постановление. Он напомнил законодателям о том, что Вашингтон не является участником МУС. Представитель Республиканской партии Линдси Грэм спросил о том, реализует ли Белый дом и Госдеп этот ордер в том случае, если глава РФ приедет в США. Политик призвал арестовать гостя в этом случае. Энтони Блинкен заметил, что у руководства Кремля пока что нет планов посещать страну.

Мы не являемся участниками МУС... Каждый участник суда должен исполнять свои обязательства Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что досубеная палата МУС, правовую юрисдикцию которого Россия не признает, еще 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой. Гаага вменяет российской стороне такие преступления, которые касаются "депортации" детей, которых военные спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News