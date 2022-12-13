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США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

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Энтони Блинкен назвал условие для перемирия между Украиной и РФ.

Американские власти ждут того, что китайский лидер Си Цзиньпин в ходе своего рабочего визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве страны сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник  в Вашингтоне оценил приезд председателя КНР в столицу России. По мнению дипломата, любое мирное урегулирование регионального конфликта должно подтверждать собой суверенитет киевского режима.

Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву, мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

США ведут расследование обстоятельств перехвата их беспилотника над Черным морем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, китай, си цзиньпин, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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