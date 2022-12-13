США ведут расследование обстоятельств перехвата их беспилотника над Черным морем

Американские власти ведут расследование обстоятельств перехвата их многоцелевого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 над акваторией Черного моря, совершенного российскими истребителями. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь, руководитель местного внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции, проведенной в рамках рабочего визита в Эфиопию и Нигер. Дипломат выступил с утверждением о том, что Москва предприняла в регионе "небезопасные действия". Однако он не стал строить предположения о мотивах и намерениях российских представителей.
Не могу в данный момент говорить о мотиве. Но пусть идет расследование. Конечно, мы будем находиться в тесной координации с союзниками и партнерами по завершении расследования.
Энтони Блинкен, глава Госдепа США
В Госдепе не ответили, беспокоит ли их реакция на выступление Лаврова о расширении НАТО.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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