США ведут расследование обстоятельств перехвата их беспилотника над Черным морем

В Госдепе США призвали дождаться результатов расследования инцидента.

Американские власти ведут расследование обстоятельств перехвата их многоцелевого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 над акваторией Черного моря, совершенного российскими истребителями. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь, руководитель местного внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции, проведенной в рамках рабочего визита в Эфиопию и Нигер. Дипломат выступил с утверждением о том, что Москва предприняла в регионе "небезопасные действия". Однако он не стал строить предположения о мотивах и намерениях российских представителей.

Не могу в данный момент говорить о мотиве. Но пусть идет расследование. Конечно, мы будем находиться в тесной координации с союзниками и партнерами по завершении расследования. Энтони Блинкен, глава Госдепа США

В Госдепе не ответили, беспокоит ли их реакция на выступление Лаврова о расширении НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State