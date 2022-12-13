В Госдепе не ответили, беспокоит ли их реакция на выступление Лаврова о расширении НАТО

Нед Прайс оценил выступление главы МИД РФ на саммите G20.

В американском внешнеполитическом ведомстве не ответили, беспокоит ли власти Белого дома реакция на выступление российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о расширении НАТО, которое проводилось в рамках международной конференции в Индии. В ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель Госдепа США ушел от прямого ответа. Известно, что слова Лаврова участники дискуссии на саммите G20 встретили аплодисментами.

Есть неверные представления, и мы делаем все возможное, чтобы противостоять существующим неверным представлениям. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Руководитель пресс-службы Госдепа Энтони Блинкен ранее утверждал, что Североатлантический военный альянс является оборонительной структурой и никогда никому не угрожал, несмотря на неоднократные противоположные заявления Москвы. Нед Прайс подтвердил слова своего начальника. Чиновник считает, что своими заявлениями руководство РФ лишь распространяет дезинформацию и ложь о стратегических намерениях НАТО.

Госдеп пояснил, что предложение Блинкена Лаврову по Уилану не является новым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

