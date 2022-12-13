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Госдеп пояснил, что предложение Блинкена Лаврову по Уилану не является новым

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Нед Прайс призвал Москву принять предложение Госдепа США.

Американское внешнеполитическое ведомство пояснил, что предложение государственного секретаря Энтони Блинкена российском у коллеге Сергею Лаврову по осужденному за шпионаж Полу Уилану не является новым. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Известно, что эта тема поднималась между дипломатами на полях саммита G20 ("Большой двадцатки"), проводимой в Нью-Дели. Власти США в очередной раз призвали Москву принять имеющееся предложение по отправке Пола Уилана домой.

Эо то, что в ходе всех наших ключевых контактов с российскими представителями мы поднимали. Мы подчеркнули необходимость освобождения Пола Уилана. Предложение, на которое сослался госсекретарь, российская сторона слышит не впервые.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: госдеп, нед прайс, обмен заключенными, пол уилан, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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