Госдеп пояснил, что предложение Блинкена Лаврову по Уилану не является новым

Нед Прайс призвал Москву принять предложение Госдепа США.

Американское внешнеполитическое ведомство пояснил, что предложение государственного секретаря Энтони Блинкена российском у коллеге Сергею Лаврову по осужденному за шпионаж Полу Уилану не является новым. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Известно, что эта тема поднималась между дипломатами на полях саммита G20 ("Большой двадцатки"), проводимой в Нью-Дели. Власти США в очередной раз призвали Москву принять имеющееся предложение по отправке Пола Уилана домой.

Эо то, что в ходе всех наших ключевых контактов с российскими представителями мы поднимали. Мы подчеркнули необходимость освобождения Пола Уилана. Предложение, на которое сослался госсекретарь, российская сторона слышит не впервые. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State