Нед Прайс рассказал о непродолжительном контакте между госсекретарем США и главой МИД РФ.

Американские власти считают, что им не за что извиняться из-за состоявшегося на полях саммита G20 ("Большой двадцатки) в Нью-Дели краткого разговора между государственным секретарем Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Пресса поинтересовалась у чиновника о том, затрагивалась ли между дипломатами тема Украины и в том случае, если "да", то почему Блинкен стал говорить об этом, если США регулярно упоминают о том, что переговоры по мирному урегулированию регионального кризиса могут вестись исключительно при участии киевского режима.

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Сотрудники местных СМИ задали вопрос о том, действительно ли о встрече с российским коллегой запросил Энтони Блинкен, и почему он решил провести такие контакты именно сейчас. Журналисты предположили, что этот факт может означать какие-то изменения в ситуации и подходах Вашингтона к отношениям с Москвой. Нед Прайс уверен, что именно Россия придает ситуации большое значение. Однако на самом деле речь идет о небольшом мероприятии, за которое США "не за что извиняться".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State