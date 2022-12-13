Госдеп: Визит Лукашенко в Китай указывает на углубление связей Москвы и Пекина

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказал о том, что официальный визит белорусского президента Александра Лукашенко в Китай указывает на углубление связей Москвы и Пекина. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил прессе, что укрепление взаимодействия между РФ и КНр фиксируется уже на протяжении нескольких лет.
Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, <...> - это еще один элемент, указывающий на углубление связей КНР с Россией.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил страну с государственным визитом, который продлился с 28 февраля по 2 марта.
США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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