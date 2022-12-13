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США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ

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Нед Прайс рассказал о "безответственном" шаге Москвы.

Власти США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ ( Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник пояснил прессе, что данный шаг со стороны Москвы считается безответственным и достойным сожаления.

Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся. Я могу сказать, что данная нота не сообщила нам ничего сверх того, что мы уже узнали из публичных заявлений, прозвучавших от представителей Москвы.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил в ходе мероприятия, что американские представители готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями, так как эта сфера деятельности находится в национальных интересах страны.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: госдеп, дснв, нед прайс, снв-3
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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