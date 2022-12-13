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Госдеп: Китай не консультировался с Украиной относительно своего мирного плана

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Нед Прайс оценил мирный план, который Пекин предложил в качестве решения украинского кризиса.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что китайские коллеги не консультировались с Украиной относительно публикации своего мирного плана, поэтому этот факт вызывает сомнения у Вашингтона в серьезности намерений Пекина по урегулированию регионального кризиса. Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ходе выступления на регулярной пресс-конференции с журналистами.

Если бы Китай был серьезно настроен на завершение кризиса, то он конструктивно повлиял бы на власти в Москве. Пекин не идет на такие же контакты с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, несерьезное предложение.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США упрекнули руководство КНР в отсутствии посещений Киева.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, китай, мирный план, нед прайс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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