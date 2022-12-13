В Госдепе США упрекнули руководство КНР в отсутствии посещений Киева

Нед Прайс рассказал о том, что Пекин не помогает выполнять свой первый пункт мирного плана.

В американском внешнеполитическом ведомстве упрекнули китайское руководство в отсутствии посещений Киева. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник полагает, что Пекин не уравновешивает контакты со странами конфликта, так как рабочие поездки руководителей КНР в Москву осуществляются регулярно.

Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, не является серьезным предложением. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что министерство по иностранным делам Китая в пятницу опубликовало 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. В частности, в документе говорится об уважении территориальной целостности всех стран и их суверенитета, важность возобновления прямого диалога между Россией и Украиной. Пекин призывает не допускать дальнейшую эскалацию конфликта. В Госдепе США призвали КНР использовать собственное влияние на Москву для того, чтобы побудить Кремль выполненить первый принципа мирного плана, декларирующего уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Госдеп: КНР заняла сторону РФ в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State