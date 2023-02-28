Госдеп: КНР заняла сторону РФ в конфликте на Украине

Нед Прайс оценил возможную военную помощь Пекина Москве.

Дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России говорит американским властям о том, что в вопросе украинского конфликта Пекин встал на сторону Москвы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель местного министерства по иностранным делам (Госдепе США) Нед Прайс. Чиновник пояснил, что это происходит даже без оказания китайскими коллегами военной помощи России.

Мы надеемся, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Есть ряд стран, влияние которых на Россию помогло бы завершить войну, и Китай, безусловно, относится к таковым. Но по крайней мере сегодня, несмотря на возражения Китая, мы ясно видим, что он выбрал определенную сторону. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал общественности о том, что Вашингтон скоро намерен обнародовать некие доказательства оказания Пекином военной поддержки Москве. Дипломат пояснил прессе, что Китай якобы "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России" для применения ее в зоне регионального конфликта. В частности, речь идет о вооружении.

Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State