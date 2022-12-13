В Госдепе США рассказали, почему не поддерживают прекращение боевых действий на Донбассе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал а ходе выступления на заседании Совета Безопасности в ООН. Иностранец полагает, что такая ситуация только поможет российской стороне перевооружить собственные Вооруженные силы. По словам Блинкена, сейчас на плечах членов СБ Всемирной организации лежит фундаментальная ответственность по формированию более справедливого и прочного мира на планете. Госдеп призывает страны-участницы не следовать "ложному уравнению" по прекращению огня в регионе конфликта, боевых действий или прекращению военной поддержки ВСУ.

СБ не должен попасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций