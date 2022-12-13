В Госдепе провели встречу с президентом Майей Санду.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на пресс-конференции с президентом республики Майей Санду, проводимой на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Иностранец подчеркнул, что поднимались вопросы, связанные с энергетическим кризисом, экономическим развитием и проблемах, связанных с обеспечением национальной безопасности страны и граждан, укреплении верховенства законодательства в Молдавии.

Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен сообщил, что США не контактировали с властями Сирии в связи с землетрясением.

Фото и видео: YouTube / Reuters



