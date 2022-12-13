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Блинкен сообщил, что США не контактировали с властями Сирии в связи с землетрясением

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В Госдепе рассказали о поддержке населения Сирии гуманитарной помощью через неправительственные организации.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что власти США не контактировали с властями Сирии в связи с землетрясением. В ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса в Вашингтоне чиновник пояснил, что из-за подземных толчков власти США предоставляют гуманитарную помощь пострадавшим жителям страны за счет партнерских неправительственных организаций.

Что касается Сирии, мне неизвестно о каких-либо контактах между правительствами США и Сирии <...> с момента землетрясения.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в результате землетрясения была нарушена работа пропускного пункта на границе между Сирии и Турцией, за счет которого гуманитарные грузы попадали на Ближний Восток. В Госдепе отметили, что дипломаты борются за сохранение данного перехода и организацию дополнительных маршрутов на экстренный случай. Блинкен уверен, что эти инициативы блокировались Россией.

Блинкен: США добиваются приема Финляндии и Швеции в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле.

Фото  и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, землетрясение, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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