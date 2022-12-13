Блинкен: США добиваются приема Финляндии и Швеции в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле

В Госдепе США ожидают "решение проблемы" к лету.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что власти США добиваются приема Финляндии и Швеции в НАТО к саммиту в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Мы фокусируем внимание на присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. <...> Они являются сильными демократиями, приверженными ценностям альянса и укрепляющими его, и мы продолжим добиваться завершения данного процесса по мере нашего движения к саммиту. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что Финляндия и Швеция подали 18 мая 2022 года заявку на вступление в состав Североатлантического военного альянса. Предполагалось, что официальное приглашение вступить вблок Стокгольм и Хельсинки получат на его саммите в Мадриде 28-30 июня прошлого года. Однако Анкара применила право вето на процесс из-за террористических угроз. Турция потребовала от кандидатов изменить свое законодательство в отношении движений, которые считаются турецкой стороной террористическими, а также отменить запрет на поставки оружия Турции.

Блинкен заявил, что США настроены на ответственное управление отношениями с Китаем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

