Блинкен заявил, что США настроены на ответственное управление отношениями с Китаем

В Госдепе напомнили об истории с китайским аэростатом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США настроены на ответственное управление отношениями с Китаем. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что на встрече с главой военного блока поднимались вопросы, касающиеся системных и тактических вызовов для союзников и более широкой мировой системы со стороны Пекина. Он напомнил, что власти КНР нарушили международное право и суверенитет страны, отправив в воздушное пространство США собственные разведывательный аэростат.

Мы снова слышим от наших партнеров, что мир ожидает от Китая и Соединенных Штатов ответственного управления нашими отношениями. И это именно то, что на что мы нацелены. Мы продолжаем призывать Китай к тому же. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Позицию КНР по аэростату Блинке считает безответственной. Власти США повели себя сдержанно и ответственно, реагируя на угрозу национальной безопасности. В текущий момент аналитики работают с остатками иностранного устройства для того, чтобы как можно больше узнать о программе слежки.

Блинкен считает, что ускорить переговоры можно за счет обеспечения успеха ВСУ на поле боя.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State