Блинкен считает, что ускорить переговоры можно за счет обеспечения успеха ВСУ на поле боя

В Госдепе считают, что Россия не готова к мирному урегулированию ситуации.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг украинского кризиса западные попытки обеспечить преимущество киевского режима на поле боя. Соответствующее заявление чиновник сделал в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Американец согласился с позицией президента Владимира Зеленского о том, что дипломатия остается единственным способом прекращения конфликта и установления справедливого и прочного мира. По версии Госдепа, российское руководство на текущий момент не проявляет никакой заинтересованности в конструктивном общении по этому поводу.

Лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии - это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. Это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США добавил, что инициатива о том, что Украина должна признать вхождение в состав РФ новых территорий должна восприниматься мировыми державами, приверженными международному праву и Уставу ООН, как обреченная на провал

Блинкен: перечень поставок Киеву меняется, чтобы Украина вернула утраченные территории.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State