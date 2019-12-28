В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Отмечается, что снос памятника планировали давно.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Он командовал войсками, освободившими город от нацистов в 1945 году.

Глава городского района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал демонтаж в ироничной форме.

У него на лице не было маски. Правила должны соблюдать все, - сказал чиновник.

Отмечается, что снос памятника планировали давно. Статуя маршала перенесут в депозитарий и станет частью музея истории 20 века. Его откроют в ближайшее время.

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Видео: tn.nova.cz