Решение принималось в ночь со 2 по 3 апреля.

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь. Он был запланирован на 10 апреля. Польская делегация должна была приурочить посещение к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынской трагедии.

О переносе сообщил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

По его словам, решение принималось в ночь со 2 по 3 апреля. Ранее планировалось, что премьер-министр Польши вместе с правительственной делегацией и депутатами парламента страны почтят память убитых офицеров в Катыни, а также жертв авиакатастрофы в Смоленске.

Дворчик подчеркнул, что визит обсуждался с российской стороной с февраля. Но до полуночи 2 апреля Россия не дала письменного ответа на логистические планы правительственной делегации во время визита.

Ранее Польша выдала России совладельца ТЦ "Зимняя Вишня".