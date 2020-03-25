Польша выдала России совладельца ТЦ "Зимняя Вишня"

Вячеслав Вишневский подозревается в даче взятки в 7 миллионов, в результате чего здание ТЦ "Зимняя вишня" c множественными нарушениями ввели в эксплуатацию.

Накануне 2 годовщины трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" Польша выдала России совладельца ТЦ Вячеслава Вишневского.

ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает, что совладелец ТЦ "Зимней Вишни" Вячеслав Вишневский был передан России из Польши. Он обвиняется в передаче взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, в отношении которой уже рассматривается в суде уголовное дело. В результате здание ТЦ "Зимняя Вишня" с явными нарушениями было введено в эксплуатацию.

Вишневский после пожара в ТЦ скрылся и был объявлен в международный розыск. Год назад, в марте 2019 года он был задержан в Польше. А накануне, 24 февраля, был передан Российской стороне, так как были предоставлены веские доказательства в виновности Вишневского.

В. Вишневский был передан УФСИН России по Калининградской области. Из-за сложной эпидемиологической обстановки Вишневский и сотрудники УФСИН будут помещены на 14-дневный карантин.

25 марта 2ая годовщина трагических событий в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В этот день в ТЦ произошел крупный пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Видео: СУ СК РФ