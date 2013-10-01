В Оренбурге загорелся торговый дом

Погибших и пострадавших нет.

В Оренбурге произошел пожар в здании торгового дома "Беларусь". Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб примерно в 9:30 по московскому времени. По предварительным данным, загорелось производственное оборудование в гаражном боксе. Из здания ТД были эвакуированы 19 человек.

О ликвидации пожара сообщили через час. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Информация о погибших также не поступала. В тушении принимали участие более 50 человек и 21 единица специальной техники.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, а также площадь поражения огнем.

Ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил возможность восстановления якутского леса, который пострадал в результате пожаров.

Видео: ВКонтакте / Новости Оренбурга | 56orb.ru

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