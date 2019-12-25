Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" объяснил, почему не получилось открыть двери в кинозале

На двери эвакуационного выхода одного из кинозалов отсутствовали ручки.

Руководивший тушением в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин объяснил, почему сотрудники МЧС не могли открыть двери в кинозал. Слова пожарного передает портал NGS42.RU

По словам Бурсина, который был осужден на шесть лет колонии, на эвакуационном выходе одного из кинозалов отсутствовали ручки, а дверь шла ровно со стеной, поэтому ее никак не получалось открыть.

Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Андрей Бурсин, руководитель тушения пожара в "Зимней вишне"

Он отметил, что помимо этого в кинозалах были установлены двери "Антипаника", которые открываются только изнутри. По словам Бурсина, спасатели не знали, что в помещениях находятся люди.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей. 147 человек числились пострадавшими. Причиной большого числа жертв, а также самого пожара следователи назвали череду нарушений, которую допустил персонал и собственники торгового центра, а также пожарные. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек.

Ранее жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка.

Фото: Telegram/SHOT