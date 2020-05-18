Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США

Инициативу США встретили в РФ с признательностью.

Россия рассказала о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из США. Соответствующую информацию огласил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Чиновник заявил во время лекции для студентов МГИМО о том, что стороны обсуждают будущую отправку медицинского оборудования. Гуманитарная помощь будет сделана США после того, как страна наладит собственное массовое производство техники.

С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается Сергей Рябков, замминистра МИД России

Напомним, что Вашингтон и Москва договорились о поставке в РФ аппаратов ИВЛ в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главы стран 7 мая положительно оценили борьбу с пандемией коронавируса, а также достигнутые результаты.

Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.

Видео: Youtube/ mgimo