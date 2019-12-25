Сергей Рябков рассказал о желании Москвы сотрудничать с Вашингтоном по широкому спектру вопросов.

Россия ответит на агрессивные выпады США. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время видеотрансляции для студентов МГИМО. По словам чиновника, РФ будет реагировать на все нападки со стороны Америки. При этом дипломаты не заинтересованы в том, чтобы "скатываться в прямую конфронтацию".

Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию Сергей Рябков,замминистра МИД РФ

Специалист пояснил во время своей лекции, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном. РФ намерена взаимодействовать с СШа по многим вопросам. Однако готовность вести дела также должны подтвердить американские коллеги. Чиновник заметил, что Кремль устроит "конструктивная и взаимоуважительная основа" общения.

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