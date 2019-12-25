В МИД Украины разработали стратегию "деоккупации" Крыма. Ей занимались эксперты политического директората министерства. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
По его словам, как только закончится работа над стратегией, будут проведены консультации с другими государственными органами, а после этого — с внешними экспертами и представителями общественности.
Также Кулеба признал, что не знает — каким будет документ в его окончательном формате. По его словам, это может быть внутренний документ МИДа, посвящённый только международным отношениям.
Или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Он признал, что данная стратегия нужна Украине для "игры в длинную". Кулеба подчеркнул, что органы власти страны для реинтеграции полуострова.
Ранее живущий в Киеве российский юморист не захотел отвечать на вопрос про Крым.
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