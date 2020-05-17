Живущий в Киеве российский юморист не захотел отвечать на вопрос про Крым

Бывший участник команды КВН "Уездный Город" с 2019 года снимается в украинской передаче "Дизель шоу".

Украинский журналист Сергей Иванов взял интервью у российского кавээнщика Сергея Писаренко. Беседа закончилась вопросом о принадлежности Крыма, на который юморист отвечать отказался.

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу". По его словам, семья комика живет в России, куда он часто ездит. В конце интервью журналист спросил у Писаренко, как тот относится к аннексии Крыма, на что юморист отвечать не захотел.

Давайте уже политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а Вы начинаете меня уже чёрти-куда тащить

Сергей Писаренко

После этого Писаренко предложил блогеру завершить интервью.

Сергей Писаренко получил широкую известность как участник команды КВН "Уездный Город", в дальнейшем он продолжил карьеру комика в паре со своим коллегой Евгением Никишиным. С 2019 года он является постоянным участником украинской передаче "Дизель шоу", где раньше выступал в качестве приглашенной звезды.

Видео: YouTube / ISLND TV