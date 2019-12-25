Трамп ежедневно принимает лекарство от малярии для профилактики COVID-19

Лидер США ежедневно принимает по одной таблетке гидроксихлорохина.

Дональд Трамп ежедневно принимает лекарство от малярии для профилактики коронавируса. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга. Политик заметил, что ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата "в последнее время". Данное лекарство глава страны прорекламировал как лекарство от коронавируса. Он добавил, что на данный момент его эффективность против COVID-19 не доказана учеными.

Я принимаю гидроксихлорохин. Прямо сейчас. Начал пару недель назад. Потому что я думаю, что он хорош, я слышал много хорошего. Если же он не помогает, хорошо, он мне не навредит Дональд Трамп, президент США

Трамп напомнил, что гидроксихлорохин используется медиками около 40 лет. Его применяют для лечения не только малярии, но и волчанки. По словам политика, данный препарат ежедневно принимают многие врачи, чтобы защитить себя от коронавируса. Глава США надеется, что в ближайшее время медики разработают препарат, который позволит ему отказаться от употребления гидроксихлорохина.

Ученые сообщили о проверенной эффективности одного препарата против коронавируса.



