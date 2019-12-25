Индия запретила вывоз препарата от малярии.

Дональд Трамп угрожает Индии "ответными мерами" за отказ поставлять лекарства. Об этом президент страны заявил во время брифинга с журналистами. Политик пояснил, что недоволен запретом на экспорт определенного медицинского препарата от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Мне не нравится это решение прокомментировал Дональд Трамп

В Индии средство от малярии гидроксихлорохина необходим для испытаний по созданию лекарства против коронавирусной инфекции. Глава США подчеркнул, что ранее не слышал о запрете на вывоз лекарства из этой страны. Трамп не исключил, что Америка может принять соответствующие меры против Индии.

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