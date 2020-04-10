Ученые сообщили о проверенной эффективности одного препарата против коронавируса

Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Ученые лабораторно смогли доказать противовирусную активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что теперь планируется исследовать эффективность "Мефлохина" на животных.

"Доказано, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", – отметила Скворцова.

Скворцова рассказала о новом препарате для лечения коронавирусной инфекции на основе средства "Мефлохин", используемого при малярии, в конце марта.