Представлен препарат для лечения коронавируса

Заявление распространили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

В России представлен препарат, который, по предположению создателей, способен вылечить коронавирус. Как рассказали в ФМБА, в стране разработана схема лечения, при создании которой учитывался китайский и французский опыт борьбы с коронавирусом. Лечение будет происходить на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".

Как заметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, препарат "блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом". Полную версию ответа главы ведомства можно прочитать по ссылке.

Отмечается, что разработка произведена с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и предложена к включению в рекомендации Минздрава РФ по противодействию коронавируса COVID19.

Ранее мы сообщали о том, что в Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина. Это 57-летний житель Бузулука, он заразился в Европе. Его его смерти сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.