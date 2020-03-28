Также в Оренбуржской области коронавирусом болен ребёнок, который контактировал с погибшим.

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина. Это 57-летний житель Бузулука, он заразился в Европе. Его его смерти сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Известно, что погибший путешествовали по Европе на своём автомобиле. После возвращения домой через Самару он почувствовал себя плохо. У него обнаружили коронавирус. Госпитализировали его и членов семьи.

В правительстве региона сообщали, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Накануне его состояние ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.

По словам Савиновой, ещё двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести.

Также в Оренбуржской области коронавирусом болен ребёнок, который контактировал с погибшим. Он чувствует себя хорошо.

Ранее была опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 в мире на 27 марта.