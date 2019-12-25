Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 в мире на 27 марта

Piter TV подводит итоги конца рабочей недели в разрезе новостей о коронавирусе.

Минувшая пятница, 27 марта, запомнилась рядом новостей, связанных с пандемией коронавируса, не покидающей первые полосы мировых изданий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных новым типом коронавируса в мире на 27 марта превысило 500 тысяч – 509164 человека. Летальным исходом завершились 23 тысячи случаев заболевания, выздороветь смогли порядка 100 тысяч человек. Случаи заболевания были зафиксированы в 201 стране мира. В России стало известно о 1036 заболевших, число впервые превысило "тысячную" отметку в нашей стране.

Озвучена версия массового распространения коронавируса в Италии. Об этом сообщила реаниматолог Ирина Шлычкова в эфире программы "60 минут" на "России 1". Специалист рассказала, почему по стране коронавирусная инфекция распространилась практически беспрепятственно. Медик напомнила, что в Италии не существует эпидемиологической службы. В местных вузах нет такого предмета как эпидемиология.

Число погибших от коронавируса итальянцев побило суточный рекорд. За сутки в Италии умерло 969 человек. Раньше в стране говорили о 662 умерших, но власти Пьемонта сообщили об ошибке в подсчетах – 50 случаев в регионе не указали. Новое число погибших оказалось самым большим за все время эпидемии на планете. Всего инфекция унесла жизни 9134 итальянцев.

Власти Узбекистана сообщили о первой жертве коронавируса в стране. В больнице скончался 72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом. Он заразился от дочери, которая вернулась недавно из Турции. Умерший мужчина страдал сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью, некоторое время назад он перенес инфаркт.

Глава США Дональд Трамп объяснил первое место страны по случаям заражения коронавирусом. Президент напомнил журналистам, что в стране проводилось массовое тестирование на выявление данной инфекции.

Президент Белорусии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом "без шума и пыли". Он отметил, что власти страны продолжают вести борьбу против распространения инфекции. В мероприятиях задействованы все службы страны — от медиков до правоохранительных органов. Чиновники устанавливают лица, имевшие контакты с зараженными. С этими жителями Белоруссии ведется профилактическая работа. По последним данным, в стране зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами коронавируса стали мировые знаменитости и другие известные люди. По данным СМИ, о положительных результатах теста на коронавирус объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и появилась информации о госпитализации лидера группы Rammstein Тилль Линдеманн. Его тест оказался отрицательным. Официально подтвержден диагноз у народного артиста России Льва Лещенко. Российский писатель Борис Акунин рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом в соцсетях.

Последние новости о распространении коронавируса в Петербурге за 27 марта можно прочесть по ссылке.

Фото: Pixabay