Своё же состояние он назвал "паршивым гриппом с затяжной температурой".

Российский писатель Борис Акунин рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом. Он сделал это на своей странице в Facebook.

Оказывается, писатель заболел 13 марта вместе с женой. У неё болезнь протекала в легкой форме. Температура у неё была лишь один день, у неё сильно болела голова и пропало обоняние. Своё же состояние Акунин назвал "паршивым гриппом с затяжной температурой".

На протяжении десяти дней он лежал дома с температурой. Проблем с дыханием не испытывал, хотя они характерны для коронавируса.

Акунину выписали антибиотики на 11-й день. Теперь писатель чувствует себя лучше.

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Видео: YouTube / Редакция , biurofestiwalowe