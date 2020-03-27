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Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

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Артист дал разрешение медику раскрыть информацию о его состоянии здоровья.

Денис Проценко подтвердил выявление коронавируса у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. У 78-летнего певца тест на инфекцию дал положительный результат. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке через свой аккаунт на Facebook.

Денис Проценко отметил, что он спросил официального разрешения у Лещенко опубликовать эти сведения. Информацию о состоянии здоровья артиста пришлось огласить из-за "спекуляции некоторых СМИ". По сведениям от медика, изначально Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Спустя некоторое время подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии.

Проценко вспомнил, что первые сутки после госпитализации у пациента ухудшалось состояние. У Лещенко росла одышка и снизились показатели оксигенации крови. Пациента пришлось размещать в отделении реанимации. Сейчас его состояние - стабильное, поэтому необходимости в дополнительном кислороде нет. Дальнейшее лечение артиста пройдет в госпитальном отделении.

Борис Акунин заразился коронавирусом.

Видео: YouTube/Лев Лещенко Неофициальный сайт

Теги: денис проценко, коммунарка, коронавирус, лев лещенко
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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