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Сегодня, 15:11
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

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Ранее подозрения на COVID-19 не подтверждались.

У народного артиста России Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что COVID-19 спровоцировал у артиста двухстороннюю пневмонию.

Накануне Льва Лещенко с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке. Ранее подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ранее главврач Коммунарки рассказал, сколько больных в стационаре.

Видео: YouTube / Лев Лещенко Неофициальный сайт

Теги: коммунарка, коронавирус, лев лещенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

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