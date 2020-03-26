У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У народного артиста России Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Известно, что COVID-19 спровоцировал у артиста двухстороннюю пневмонию.
Накануне Льва Лещенко с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке. Ранее подозрения на коронавирус не подтвердились.
Ранее главврач Коммунарки рассказал, сколько больных в стационаре.
Видео: YouTube / Лев Лещенко Неофициальный сайт
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