Главврач Коммунарки рассказал, сколько больных в стационаре

Денис Проценко в соцсетях регулярно дает статистику по Медцентру в Коммунарке, в которой находится центр по лечению коронавируса.

Денис Проценко рассказал статистику по больнице в Коммунарке.

Главный врач Медицинского центра в Коммунарке (Москва) Денис Проценко на своей странице в Facebook обновил статистику по состоянию на утро 26 марта. На сегодняшний день в стационаре находится 397 пациентов, из них с внебольничной пневмонией 156 человек, с подтвержденным коронавирусом 121 человек, накануне это число было 104. В палатах реанимации находится 10 человек, еще 1 человек на аппарате ИВЛ (COVID негативный).

Среди пациентов Коммунарки певец Лев Лещенко (в реанимации с пневмонией), а также по неподтвержденным данным Людмила Нарусова, у которой тест на коронавирус не подтвердил наличие заболевания.

Фото: Денис Проценко