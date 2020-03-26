Мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус

По появившимся данным коронавирус у Людмилы Нарусовой не обнаружен.

Людмилу Нарусову, мать Ксении Собчак, госпитализировали в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус.

Телеграм-канал BAZA сообщил, что накануне вечером Людмилу Нарусову из-за подозрения на коронавирус доставили в Медицинский центр в Коммунарке из Клинической больницы №1 Управделами Президента на "кремлевской скорой". Несколько дней назад 68-летняя женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к медикам.

Сейчас стало известно, что сданный тест на вирус COVID-19 у Людмилы Нарусовой показал отрицательный результат. Состояние стабильное.

Ранее Piter.TV рассказывал об отношении к коронавирусу в России Ксении Собчак. Тогда телезвезда и бывший кандидат в президенты РФ заявляла, что статистика специально занижается. Кроме этого, Собчак поведала подписчикам, как она оберегает свою семью от заражения.

Фото: BAZA, Ксения Собчак

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