Собчак считает, что статистику заболеваемости коронавирусом в России сильно замалчивают

По мнению экс-кандидата в Президенты РФ, правительство больше всего боится паники среди населения.

Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram опубликовала большой пост, где поделилась своим мнением, что статистика по заболеваемости коронавирусом в России сильно занижена.

В начале своего сообщения экс - кандидат в Президенты России и телеведущая, написала, что сказанное ей - лишь ее личное мнение. Ксения Собчак уверена, что масштабы распространения коронавируса в России сильно замалчиваются, так как правительство нашей страны больше всего боится паники среди населения.

паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса, который пока по статистике убивает столько же сколько пневмония или грипп, но наводит ужас. Ксения Собчак

Далее телеведущая рассказывает, что столкнулась с проблемой, желая проверить на коронавирус репетитора китайского языка, которого она выписала сыну из Китая. Собчак решила перестраховаться: сняла отдельную квартиру для репетитора и продержала его там 24 дня. Сына Платона Собчак перестала водить в детский сад, закупила продуктов на полгода и ест усиленно витамины и апельсины.

Я купила продуктов на полгода, ребенок не ходит в садик,.пью витамины и пожираю апельсины и прочее. Берегите иммунитет. Ксения Собчак

Фото: Instagram/Ксения Собчак