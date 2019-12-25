Мировая оперная дива Альбина Шагимуратова исполнит композиции "Аве Мария" и народную песню "Ой, цветет калина" на концертах, запланированных на 22, 23 и 24 августа.

В ходе предстоящего XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который состоится на Красной площади в Москве, выступит знаменитая российская оперная певица Альбина Шагимуратова. Согласно заявлению организаторов, мировая оперная дива исполнит композиции "Аве Мария" и народную песню "Ой, цветет калина" на концертах, запланированных на 22, 23 и 24 августа.

Стоит напомнить, что карьера певицы прошла на крупнейших площадках мира, включая Метрополитен-опера, театр "Ковент-Гарден", театры Ла Скала, Венская государственная опера, Немецкая опера Берлина, Опера Сан-Франциско, российский Большой театр и прочие всемирно признанные сцены. Участие в спектаклях, таких как "Лючия ди Ламмермур" (2018), "Пуритане" (2024), "Норма" (2025), "Руслан и Людмила", "Путешествие в Реймс", закрепило её репутацию одной из наиболее значимых исполнительниц современности.

Кроме Шагимуратовой, в мероприятии примут участие свыше 1500 артистов из множества государств планеты. Важнейшая особенность фестиваля в нынешнем году — это празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне и чествование защитников Родины. Программа обещает зрелищность и станет ярким событием в музыкальной жизни страны.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пройдут бесплатные концерты от солистов Мариинки и Михайловского театра с 16 июля.

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