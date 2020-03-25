У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Информацию о состоянии артиста передал его коллега Владимир Винокур.

У народного артиста России Льва Лещенко диагностировали воспаление легких. Накануне его с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке, куда привозят больных коронавирусом, а также тех, у кого подозревают болезнь.

У Лещенко также подозревали коронавирус.

Сейчас 78-летний певец чувствует себя хорошо. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. После он отправился на самоизоляцию.

Информацию о состоянии Лещенко передал его коллега Владимир Винокур. Он заявил, что госпитализация Лещенко и его жены была добровольной.

Ранее Льва Лещенко и супругу увезли в больницу с подозрением на коронавирус.