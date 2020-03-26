Российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом писатель сам написал в Facebook. Он проживает в Лондоне.
Акунин сообщил, что забросил писать в соцсеть, потому что "валяется с модной болезнью".
Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями, - написал писатель.
Акунин заявил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Он посоветовал подписчикам быть осторожнее.
Ранее у Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
Видео: Facebook / Акунин Чхартишвили; YouTube / Редакция, А поговорить?
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