Он заявил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса.

Российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом писатель сам написал в Facebook. Он проживает в Лондоне.

Акунин сообщил, что забросил писать в соцсеть, потому что "валяется с модной болезнью".

Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями, - написал писатель.

Акунин заявил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Он посоветовал подписчикам быть осторожнее.

Ранее у Льва Лещенко подтвердился коронавирус.

Видео: Facebook / Акунин Чхартишвили; YouTube / Редакция, А поговорить?