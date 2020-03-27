Количество подтвержденных случаев коронавируса в России перевалило за 1000

Сегодня, 27 марта, число заражения новой короновирусной инфекции возросло на 196, а общее количество перевалило за 1000.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России обновило информацию на сайте стопкоронавирус.рф по состоянию на пятницу 27 марта. За сутки зафиксировано 196 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных за все время стало 1036 человек. В России по выздоровлению из стационаров выписано 45 человек, за сегодня 7 человек: в Москве 3 человека, В Кировской области 2 человека, В Татарстане и Московской области по 1 человеку.
Еще один летальный случай инфицированного COVID-19 произошел в Москве. Нарастающим итогом в России из-за коронавируса скончались 3 человека.
Новые случаи коронавируса распределились по России следующим образом:
Москва — 157, область — 8
Крым — 12
Волгоградская область — 3
Чечня — 2
Мордовия — 2
Удмуртия — 2
Самарская область — 2
Ивановская область — 1
Орловская область — 1
Тульская область — 1
Ярославская область — 1
Дагестан — 1
Ростовская область — 1
Татарстан — 1
Кировская область — 1
Видео: YouTube / Al Jazeera English
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