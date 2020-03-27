Количество подтвержденных случаев коронавируса в России перевалило за 1000

По состоянию на 27 марта в России выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Еще один человек скончался.

Сегодня, 27 марта, число заражения новой короновирусной инфекции возросло на 196, а общее количество перевалило за 1000.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России обновило информацию на сайте стопкоронавирус.рф по состоянию на пятницу 27 марта. За сутки зафиксировано 196 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных за все время стало 1036 человек. В России по выздоровлению из стационаров выписано 45 человек, за сегодня 7 человек: в Москве 3 человека, В Кировской области 2 человека, В Татарстане и Московской области по 1 человеку.

Еще один летальный случай инфицированного COVID-19 произошел в Москве. Нарастающим итогом в России из-за коронавируса скончались 3 человека.

Новые случаи коронавируса распределились по России следующим образом:

Москва — 157, область — 8

Крым — 12

Волгоградская область — 3

Чечня — 2

Мордовия — 2

Удмуртия — 2

Самарская область — 2

Ивановская область — 1

Орловская область — 1

Тульская область — 1

Ярославская область — 1

Дагестан — 1

Ростовская область — 1

Татарстан — 1

Кировская область — 1

Видео: YouTube / Al Jazeera English