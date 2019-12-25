Глава Белоруссии рассказал о работе властей страны против эпидемии коронавируса.

Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом "без шума и пыли". Об этом сообщили журналисты БЕЛТА со ссылкой на слова политика. Глава Белоруссии отметил, что власти страны продолжают вести борьбу против распространения инфекции. В мероприятиях задействованы все службы страны — от медиков до правоохранительных органов.

Чиновники устанавливают лица, имевшие контакты с зараженными. С этими жителями Белоруссии ведется профилактическая работа. По последним данным в стране зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом. Лукашенко призвал население не паниковать и продержаться до Пасхи.

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.

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