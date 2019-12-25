Политик призвал лишать медиков диплома, если они пренебрежительно относятся к эпидемии.

Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса. Лидер ЛДПР пояснил журналистам из "Вечерней Москвы", что в стране мало заболевших инфекцией из-за введения жестких мер профилактики. Карантинные ограничения позволили российский медикам сдержать эпидемию коронавируса. Он напомнил, что в РФ запрещаются массовые мероприятия, закрываются кинотеатры и спортзалы, а также приостановлена работа учебных заведений. Сотрудники переводятся на удаленную работу из собственных домов.

Жириновский добавил, что важно закрепить нынешний результат. По его мнению, России следует только ужесточать карантинные меры. Он предлагает депутатам Госдумы ввести более жесткое наказание за нарушение карантина.

Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации прокомментировал парламентарий

Владимир Жириновский вспомнил историю о том, как в Ставрополье врач сбежала с карантина, а после заразила еще 11 человек. Также депутат недоволен ситуацией с отдыхом в Таиланде главного врача Калужской области, который покинул страну в разгар эпидемии. Политик призвал медиков быть более ответственными.

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