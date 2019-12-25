Начинается анекдот так: "Приходит домой Жириновский и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус, Жириновского и водку.Он сделал это на совещании по коронавирусу, сообщают "РИА Новости".

Звучит анекдот так: "Приходит домой Жириновский и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса".

Та отвечает: Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает.

"Жириновский отвечает: "это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит", - отвечает в анекдоте российский политик.

До этого Жириновский раскритиковал советы Лукашенко про водку для борьбы с коронавирусом.

Ранее президент Белоруссии поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой.